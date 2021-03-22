Загорелся сарай: пожарные спасли сельчанина

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Во дворе одного из частных домов в селе Коротное загорелась хозяйственная постройка. Пожарных вызвал сосед, который попытался и сам потушить строение, но из-за плотного дыма не смог войти внутрь.

В помещении, где хранились дрова, горели мешки с прессованным отопительным материалом. Прибывшие на место слободзейские пожарные в задымлённой постройке на полу обнаружили 64-летнего хозяина.

По словам инспекторов, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Пострадавший рассказал, что зашёл в сарай взять дров, в темноте подсветил себе спичкой, затем бросил её на пол, из-за чего и произошло возгорание. С ожогами ног мужчину госпитализировали в реанимационное отделение Днестровской городской больницы, пишет novostipmr.com.

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