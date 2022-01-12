Загадочное явление

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Почему мы зеваем и на что указывает зевота

Зевоту нередко называют полезной для организма человека, ведь в этот момент расслабляются мышцы, раскрывается диафрагма, а после приходит умиротворение и состояние приятной лёгкости.

По сути своей это дыхательное движение, обычно выполняемое непроизвольно. Происходит на фоне глубокого вдоха и энергичного при этом выдоха. Чаще всего, как отмечают специалисты, человек зевает перед отходом ко сну. Также подобный симптом может отмечаться при переходе из состояния сна в бодрствование.

Разобраться в причинах появления зевоты и угадывать, что же она означает, люди пытались давно. Так, ещё Гиппократ считал, что зевота очищает тело от токсичного воздуха. И это, был уверен лекарь, полезно при болезнях. Современные учёные нередко называют её больше рефлексом, происходящим, когда тело испытывает недостаток кислорода. Однако врачи отмечают, что не всегда зевота безобидна, бывает, при её появлении стоит и насторожиться.

«Зевота – это рефлекторный дыхательный акт, характеризующийся глубоким вдохом и быстрым выдохом. При процессе зевания растягиваются ткани лёгких, кровоток насыщается кислородом, воздух в лёгких обновляется, что приводит человека в более бодрое состояние, снимает психическую нагрузку», – говорит терапевт Ирина Голубкова.

Специалист отмечает, что при желании можно посчитать, сколько раз человек зевнул, и понять, всё ли у него в порядке. Так, зевание до 23 раз в день не является патологией, однако излишняя частота может говорить о серьёзных проблемах со здоровьем.

Безопасная зевота

«Не вызывает никаких опасений зевота после приёма психотропных, антигистаминных средств, обезболивающих, а также при сильной усталости, дефиците сна, повышенных нервных нагрузках и тревожности, стрессе», – предупреждает терапевт. Однако в том случае, если подобные факторы в жизни человека отсутствуют, стоит задуматься о возможном наличии патологии и обратиться к врачу. Лучше всего с данным вопросом идти к таким специалистам, как терапевт или невролог. В случае необходимости назначается соответствующее обследование, лечение определяется с учётом причины состояния, отмечает врач.

Опасный знак

«Зевание может говорить о нарушениях сердечно-сосудистой системы – проблемах с сердцем и сосудами, вплоть до инфаркта миокарда. Зевота на фоне боли в груди, одышки, тошноты сигнализирует о необходимости срочного обращения за медицинской помощью», – говорит терапевт Голубкова. Кроме того, отмечает специалист, такой симптом нередко развивается на фоне болезни Паркинсона и повреждениях тканей мозга, опухолей в лобной доле или стволе. С настороженностью необходимо отнестись к зевоте, сопровождаемой головными болями, нарушениями памяти, зрения и другими нетипичными состояниями.

Научные исследования

Один из самых известных учёных – специалистов по зевоте Эндрю Гэллап проводил целый ряд исследований в отношении такого явления. Так, он доказал, что заразительность зевоты может колебаться от времени года и зависит напрямую от температуры воздуха среды. Так, в северном полушарии зимой зевается реже, а заразительная зевота начинается при 20 градусах Цельсия. Более высокие температурные показатели уже на зевоту не влияют.

Также исследователь проверил и то, как влияет температура при непосредственном охлаждении и нагревании человеческого тела. К шее участников эксперимента поочерёдно прикладывали три разных компресса – один холодный, не более 4 градусов, второй тёплый – 46 градусов, и комнатной температуры – 22 градуса. Каждый компресс выдерживали возле сонной артерии минут 5, а после использовали термографию, чтобы проверить изменение температуры мозга. Испытуемым начали показывать ролики с зевающими людьми, чтобы проверить, будет ли зевота заразной. Для чистоты эксперимента учитывали и то, сколько спал человек накануне.

Оказалось, что холод заметно снижает желание позевать. После приложения тёплого компресса желание зевнуть возникло у 85% человек. Кроме того, после холодного компресса снизилось и общее число зевков примерно втрое. А это значит, отметили авторы исследования, что функцию терморегуляции зевоты можно считать доказанной.

Анна Шатохина

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Рефлекс или заболевание? Чем опасна зевота

Многие считают зевоту совершенно безвредным и даже полезным рефлексом: когда человек зевает, его мышцы расслабляются, а мозг насыщается кислородом.

Специалисты же предупреждают: частое беспричинное зевание может быть симптомом опасных болезней. Как отличить безобидную сонливость от недомогания и понять, что пора обратиться к врачу?

Почему мы зеваем?

Человек зевает по нескольким причинам. Это может быть психологическая цепная реакция, усталость, нехватка кислорода, эмоциональное и физическое перенапряжение. Чаще всего зевнуть хочется, когда «нечем дышать»: как правило, в таких случаях человек долгое время находится в душном помещении. Зевая, человек обеспечивает насыщение мозга кислородом, вентилирует его и помогает лучше работать, – отмечает врач-терапевт Александр Зубарев.

Часто человек начинает зевать, когда нервничает перед каким-либо важным событием. Во время стресса люди на уровне рефлекса задерживают дыхание, даже не замечая этого. Уровень кислорода в крови падает, и организм заставляет человека зевать и обеспечить приток воздуха.

Правда, у зевания есть не только положительные стороны. Порой частая зевота без видимых причин может говорить о наличии у человека серьёзных заболеваний – от гормональных нарушений в организме до сахарного диабета и рассеянного склероза.

В зоне риска

Если в помещении проветрено, а ночью вы выспались, но всё равно не прекращаете зевать, для вас не будет лишним провериться у врача. Регулярная зевота может быть признаком серьёзных заболеваний – например сахарного диабета. Дело в том, что при этом недуге глюкоза не попадает в клетки организма и не вырабатывает энергию. Больной чувствует при этом страшную усталость, ему постоянно хочется спать – отсюда и частое зевание.

Сонливость в сочетании с зевотой может быть симптомом и другого опасного заболевания – абструктивного ночного апноэ, или длительной задержки дыхания во сне. Обычно в зоне риска находятся храпуны. Порой в процессе храпа человек внезапно перестаёт дышать, а потом – через несколько секунд – снова начинает. Такие задержки дыхания могут достигать минуты. Некоторые не придают этому особого значения, но на самом деле апноэ наносит существенный вред организму. Пока человек не дышит, кислород не поступает внутрь, и все органы начинают работать хуже. Днём организм стремится компенсировать недостаток кислорода, и человек беспрестанно зевает.

Как понять, что пора к врачу?

Зевота появляется и при пониженном давлении. «Резкое снижение давления – симптом серьёзных патологий, – предупреждает терапевт. – В том числе это может быть аневризма аорты, очень опасное заболевание, которое протекает практически бессимптомно и чревато негативными последствиями». Также многократное зевание может указывать на рассеянный склероз – заболевание, при котором повреждается нервная система.

Врач напоминает: сама по себе зевота не может быть самостоятельным признаком заболевания. Любая болезнь проявляется несколькими симптомами. Так, при рассеянном склерозе, помимо зевоты, это нарушение координации движения, расстройство зрения, слабость в мышцах.

«Частое зевание в совокупности с другими симптомами может являться признаками как эмоционального стресса или депрессии, так и гормональных нарушений или неправильного кровообращения и других болезней, – говорит Зубарев. – Если вы часто зеваете и испытываете при этом другие виды дискомфорта, обратитесь к врачу. Зевота от усталости свидетельствует лишь о том, что вам нужно получше выспаться. Часто человек зевает и просто потому, что зевает его сосед, такая цепная реакция всем известна. Насчёт её природы существует много разных мнений, но абсолютно точно можно сказать, что это не приносит никакого вреда. Так что если ваш коллега или друг сладко зевает, не стесняйтесь составить ему компанию: подарите мозгу порцию кислорода!»

Яна Хватова