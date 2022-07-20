Загадочная смерть: жительница Дубоссар утонула в колодце на своём участке

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В дежурную часть Дубоссарского РОВД позвонил гражданин. Он сообщил, что нашёл свою знакомую мёртвой в колодце.

41-летний мужчина рассказал: зашёл в гости к приятельнице. По его словам, она была в состоянии алкогольного опьянения. Они поговорили, потом 36-летняя женщина отправилась работать на огород, а мужчина лёг спать в её доме.

Примерно через час гость проснулся и пошёл на участок. В узком колодце для полива, глубиной всего один метр, он обнаружил свою приятельницу. Чтобы извлечь тело, пришлось прибегнуть к помощи спасателей, пишет mvdpmr.org.

Как выяснилось, у женщины ранее бывали приступы эпилепсии. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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