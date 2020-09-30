Загадочная смерть в Унгенах: труп мужчины нашли на улице

Загадочная смерть в Унгенах: труп мужчины нашли на улице

 Инцидент произошёл сегодня утром. Тело обнаружили у въезда в село Флорицоая-Ноуэ Унгенского района. 

Согласно предварительным данным, речь идёт о мужчине приблизительно 60 лет. Труп обнаружил прохожий, он же и вызвал полицию. Прибывшие на место происшествия судмедэксперты нашли на теле следы насильственной смерти, в том числе травму головы, передаёт deschide.md.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства трагедии выясняются.

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