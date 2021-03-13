Загадочная смерть в Криулянах: избитого мужчину нашли у входа в больницу

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Мужчину без сознания нашли у входа в больницу. Его в срочном порядке госпитализировали, однако врачам не удалось спасти пациента – он скончался в реанимации. Инцидент произошёл сегодня утром в Криулянском районе.

По данным полиции, речь идёт о 36-летнем мужчине. Его нашли с множественными травмами в области головы у входа в медпункт в селе Кошерница. Пациента госпитализировали в реанимацию районной больницы Криулян. Врачи пытались его спасти, но травмы оказались несовместимыми с жизнью, передаёт deschide.md.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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