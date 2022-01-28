Загадочная смерть: на очистной станции в Чимишлии нашли труп женщины

Загадочная смерть: на очистной станции в Чимишлии нашли труп женщины

Шокирующий инцидент произошёл вчера в селе Богдановка Веке.

По данным полиции, местная жительница вышла на работу вместо своего гражданского супруга, который попал в больницу. Бездыханное тело женщины было вскоре обнаружено в одном из резервуаров очистной станции, пишет protv.md.

Признаков насильственной смерти на теле погибшей не было. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md