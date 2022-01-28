Загадочная смерть: на очистной станции в Чимишлии нашли труп женщины

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Шокирующий инцидент произошёл вчера в селе Богдановка Веке.

По данным полиции, местная жительница вышла на работу вместо своего гражданского супруга, который попал в больницу. Бездыханное тело женщины было вскоре обнаружено в одном из резервуаров очистной станции, пишет protv.md.

Признаков насильственной смерти на теле погибшей не было. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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