Заезженная униря

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О том, может ли Молдова исчезнуть с карты мира

1 декабря в Румынии отмечается День национального единения румынских земель, и сторонники этого движения вновь соберутся в центре молдавской столицы на традиционную демонстрацию. Следует полагать, что в этом году она будет масштабнее, чем обычно, и как всегда выйдет много молодёжи, которая подобным образом показывает своё почитание ЕС.

Параллельная история

Чувство патриотизма начали убивать в молодых людях чуть ли не с первых дней независимости РМ. Сделать это оказалось очень просто – достаточно было внести некоторые коррективы в учебную программу. Заменить историю Молдовы на историю румын, в которой, естественно, ничего не было сказано о том, как была ликвидирована Молдавская демократическая республика, просуществовавшая лишь несколько месяцев, и о том, как бесцеремонно относились запрутские жандармы к тем, кто не поддерживал идею румынизации.

– Будучи школьником, я изучал историю румын. Спасибо нашим учителям, которые, зная, что нам придётся сдавать экзамен, сначала давали материал по учебной программе, потом закрывали учебник и рассказывали, как всё было на самом деле, – говорит председатель Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович. – О прошлом рассказывали родители, бабушки и дедушки. Таким образом мы воспринимали целостную картину мира. То, что происходит сегодня, сложно назвать стремлением в Европу. Неясно, насколько оно осознано молодыми людьми. Есть объективные факторы, которые демонстрируют любовь гражданина к своей стране. Это желание честно трудиться, готовность защищать свою страну, адекватное поведение в социуме и т. д. Соответствуют все эти моменты тому, что происходит на маршах унионистов? Далеко не всегда и не везде. Сейчас есть такое модное слово «хайп» – попытка поймать определённую волну. Приобрести румынский паспорт так же просто, как и пакет семечек. Кто его не сделал – тот лох. Причём люди, которые его получают, едут не путешествовать – они уезжают навсегда.

Алексей Петрович обратил внимание на то, что двойное гражданство есть у многих представителей высшего эшелона власти. Кто они, когда принимают судьбоносные для страны решения, – граждане Румынии или Молдовы? Эти и другие факторы и влияют на менталитет людей, которые видят Молдову не как независимое государство, а как придаток Румынии. Ну и, конечно, свою лепту вносит искажённое понимание или незнание самого вопроса. Мы были единым государством, об этом есть воспоминания, исторические факты. Особенно запоминающиеся события нашего совместного сосуществования относятся к периоду 1941 – 1944 гг. Это время отмечено памятниками погибших, разбросанных по всей территории страны, включая печально известный котлован, где было расстреляно 18 тыс. мирных граждан. Об этом сейчас не принято рассказывать, но это тоже наше общее прошлое. А ребятам, которые выходят на такие митинги, вообще преподносят параллельную историю – к примеру о том, как людей вывозили в Сибирь. Но скромно умалчивают о том, что фашистская румынско-немецкая администрация уничтожила на территории Молдовы около 400 тыс. человек. И это не страшилки из прошлого – это правда, о которой следует знать, особенно молодым людям.

Мы не должны забывать, что в Молдове и в Румынии говорят на одном языке и мы понимаем друг друга. И здесь и там живут простые люди с одинаковыми проблемами. Наш дом – Республика Молдова, у румын свой дом – Румыния. Мы должны жить как братья, но не вмешиваться в чужое хозяйство.

Народная дипломатия

Экс-председатель Дубоссарского района Григорий Поличинский, занимавший эту должность с 2003 по 2019 год, уверен, что только народ способен гасить пламя распрей, которое разжигают политики. Он считает, что большинство граждан хотят, чтобы наша страна была независимой. И если кто-то из них высказывает своё мнение по поводу унири – это их личное мнение. В демократическом государстве мы должны уметь слышать всех, но поступать так, как диктует закон, Конституция и совесть.

– Государственность, закреплённая в нашей Конституции, базируется и на международных актах. Но самое главное – это народ, который хочет нормально жить и работать, – уточняет Григорий Поличинский. – Мы должны сотрудничать и встречаться с нашими соседями, помогать друг другу. Это касается и Запада, и Востока. Мы должны сохранить то позитивное, что нас объединяло в составе СССР, Великой державе, сплотившей множество республик. Мы не должны забывать, что в Молдове и в Румынии говорят на одном языке, и мы понимаем друг друга. И здесь и там живут простые люди с одинаковыми проблемами. Наш дом – Республика Молдова, у румын свой дом – Румыния. Мы должны жить как братья, но не вмешиваться в чужое хозяйство. Это не мешает радоваться успехам друг друга и помогать, когда эта помощь нужна. Я считаю, что люди, которые воздвигли границы на постсоветском пространстве, о народе не думали. Но иногда мы просто политизируем те моменты, которые относятся к душевной составляющей. Мы при желании можем общаться друг с другом, что я и делаю. Я – приверженец добрых отношений, везде есть хорошие люди.

Григорий Поличинский вспоминает, как в позапрошлом году с концертной программой в российский г. Владимир поехала творческая делегация, в состав которой, кроме наших артистов, вошли представители Румынии и Белоруссии. Россияне стоя приветствовали артистов.

Однако культурные связи влекут за собой более глубокие отношения. В Суздальском районе Владимирской области есть кладбище военнопленных румын, немцев и итальянцев. Россияне ухаживают за этими местами, ставшими частью военной трагедии. Когда делегаты из румынского города Бузэу увидели, как бережно сохраняются памятные стелы, сказали, что в свою очередь будут беречь память о советских воинах у себя на родине, в Румынии. Это и есть народная дипломатия. Для того чтобы друг друга понимать и быть едиными, никакой унири не надо. Хочется надеяться, что к народам разных стран вернётся доверие друг к другу.

Держать в напряжении

Ещё до проведения второго тура президентских выборов политолог Сергей Марков в комментариях для информационного портала ПолитРоссия, высказал предположение, что может ждать Молдову, если президентом нашего государства станет Майя Санду.

– Я думаю, что в случае её победы отношения Москвы и Кишинёва будут меняться, к сожалению, в сторону ухудшения. Майя Санду – прорумынский политик, даже не прозападный. И при её победе на президентских выборах возможны очень серьёзные изменения. В самом худшем и крайнем варианте не исключён процесс объединения Румынии и Молдавии – по сути дела, аншлюс. Это может привести к огромному перенапряжению, внутренним конфликтам.

Это, конечно, не самый оптимистичный прогноз, однако все мы видим, что политики правого толка не отказываются от намерения объединения Молдовы и Румынии и открыто об этом заявляют, хотя подавляющая часть общества не только в Молдове, но и в соседней стране, эту идею не воспринимает. А что об этом говорят официальные структуры в ЕС?

– В ЕС неоднократно заявляли о незыблемости государств, о недопустимости их изменения, поскольку нарушается система безопасности всей Европы, – комментирует политолог из Берлина Александр Рар. – Но границы всё же менялись в случае с Косово. В этой ситуации Евросоюз действует исключительно исходя из своих интересов. На данном этапе ЕС стремится к тому, чтобы не допустить слишком сильного влияния России как мощного геополитического полюса на европейском континенте. В этом контексте крепнущая Молдова, которая может заявить о большем сближении с Евразийским экономическим союзом, раздражает представителей политического истеб-

лишмента в Брюсселе.

В общем, если оценивать ситуацию трезво, ЕС не выгодно сейчас принимать бедную Молдову в свои ряды, даже через объединение с Румынией. Проще и дешевле подкармливать её через кредиты и гранты. Тем не менее разговоры о возможном вступлении РМ в Европейский союз будут и далее постоянно муссироваться в разных СМИ. Зачем? Просто для того, чтобы поддерживать расколотое молдавское общество в постоянном напряжении. Когда мы ссоримся – мы уязвимы.

Мнение

Референдум. И точка.

Виктор Гайчук, генерал, министр обороны РМ:

– Я считаю, что для решения любых назревших вопросов, которые волнуют общество или его часть, необходимо провести всенародный референдум. Как выскажется большинство населения – так и будем жить. Меньшей половине придётся подстраиваться. Это и есть демократия. Если же это будет волевое решение какого-то руководителя, у него будут постоянные проблемы с объяснениями, почему он поступил так, а не иначе. Именно поэтому нужно провести референдум и поставить точку во всех вопросах. Когда на теле какого-то организма появляется злокачественная опухоль, её необходимо вовремя удалить, в противном случае она может убить весь организм.

Наталья Устюгова