Задымился на дороге: неравнодушные водители помогли потушить загоревшийся автомобиль

Задымился на дороге: неравнодушные водители помогли потушить загоревшийся автомобиль

На участке трассы Тирасполь-Каменка патрульные стали очевидцами дорожного ЧП. Недалеко от поворота на село Роги на обочину съехал Volkswagen. Из моторного отсека авто шёл густой дым.

Женщина-водитель вышла из машины и стала звать на помощь, пишет mvdpmr.org. При помощи огнетушителей правоохранители и водители проезжавших авто сумели потушить пламя. Предположительно, в авто потекло масло, поэтому загорелась и трава под машиной.

Водитель и трое пассажиров не пострадали. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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