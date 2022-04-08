Задушил сожительницу: мужчину из Чимишлии будут судить за убийство

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Прокуроры направили в суд дело 53-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве 31-летней сожительницы.

Согласно обвинительному заключению, в декабре прошлого года мужчина, находясь в своём доме, схватил сожительницу за шею и задушил. Факт насильственной смерти подтвердила судебно-медицинская экспертиза.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина позвонил в службу 112 и рассказал, что у сожительницы случился эпилептический припадок, в результате которого она задохнулась. Впоследствии эта версия не подтвердилась.

Обвиняемый находится под домашним арестом до решения суда.

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