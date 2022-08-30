Задолго до холодов

0

О начале подготовки к зиме поставщиков услуг и потребителей

Анастасия Погодина, info@aif.md

На минувшей неделе стало известно о грядущем росте тарифов на теплоэнергию. Для кишинёвцев он повысится на 399 леев, для бельчан – на 683 лея.

Не последнее повышение

Национальное агентство по регулированию в энергетике приняло к сведению расчёты и запросы поставщиков тепла из Кишинёва и Бельц и разработало проект тарифов на данную услугу на ближайшее время (до очередного повышения цен на природный газ). Так, одна гигакалория теплоэнергии, поставляемой столичным потребителям компанией «Термоэлектрика», подорожает на 399 леев – с 2169 до 2568 леев (на 18%). В то же время цена на электроэнергию, производимую этим предприятием, повысится с 3,35 лея к/Втч до 3,78 лея, т. е. на 43 бана.

Бельцкая компания по поставке теплоэнергии CET Nord запрашивала тариф в 2810 леев, но по расчётам НАРЭ, он должен составлять 2798 леев. Таким образом теплоэнергия в Бельцах вырастет в цене на 683 лея за гигакалорию (с 2115 до 2798 леев). Следует отметить, что это не последнее повышение цены на теплоуслугу, она будет дорожать по мере роста тарифа на природный газ.

Сегодня многие политики, аналитики и эксперты высказываются по поводу перспективы существования Республики Молдова в ближайшую зиму. Одни пугают, что цена на газ в Европе на спотовом рынке вырастет до $5 тыс. А с учётом того что в формулу расчёта стоимости природного газа для РМ заложен и этот показатель, нашей стране придётся несладко, если не попробовать договориться с «Газпромом». Другие, в том числе и власти, успокаивают, заверяя, что ищут альтернативные источники поставки газа, закупают мазут, каменный уголь, получают финансовую помощь от еврокредиторов для экстренной закупки голубого топлива на случай приостановки поставки из России.

Одни ответственные лица государства говорят, что не имеет смысла вести переговоры с российской стороной, потому что в обмен на хорошую цену им предложат чем-то пожертвовать. Другие же утверждают, что дискуссии с «Газпромом» продолжаются, что молдавская сторона открыта для дальнейшего обсуждения и «Молдовагаз» находится в постоянном контакте с российским поставщиком голубого топлива.

Запасаемся обогревателями

А между тем граждане Молдовы не сидят сложа руки, многие стали заранее готовиться к зиме. Как стало известно «АиФ в Молдове», на фоне роста цен на природный газ уже в летний период в нашей стране вырос спрос на обогреватели и кондиционеры. Мы уже писали о том, что некоторые семьи в сельской местности заготавливают на зиму кизяки, а в городах и районных центрах закупают камины, конвекторы и кондиционеры.

Как выяснилось из разговоров с продавцами-консультантами магазинов бытовой техники, в последнее время вокруг этих товаров возник самый настоящий ажиотаж. Если в прошлые годы их продажи активизировались с наступлением холодов, то в 2022-м – летом. В некоторых магазинах не успевают завозить обогреватели, полки с этим товаром полупустые. Не найти их и в онлайн-магазинах. Потребителям, которым повезло больше, приходится ждать несколько дней, пока сделанные ими заказы будут доставлены со складов других городов. В день реализуется по несколько сотен обогревателей.

Покупатели с более высокими доходами делают ставки на кондиционеры. Кстати, из-за повышенного спроса они подорожали примерно на 1 тыс. леев. А те, у кого есть дачные или загородные домики с печным отоплением, на всякий случай запасаются дровами, пусть даже по рыночной цене. Зимой будет ещё дороже, говорят они, да и не факт, что вообще дрова будут. Главное – пережить грядущую зиму, а на следующий год, как уже не раз приходилось слышать, станет легче.