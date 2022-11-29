Задний ход часов жизни

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Как питание влияет на скорость старения?

Александр Мельников

В США провели уникальный эксперимент на людях: 8 недель диеты из доступных продуктов, хороший сон и умеренная физическая нагрузка снижали биологический возраст на 2 года.

До этого похожие результаты по омоложению были получены только после экспериментов, продолжавшихся не менее года. А тут надо лишь пару месяцев придерживаться режима (кстати, совсем не обременительного), чтобы стать новым человеком. То, что вы будете чувствовать себя здоровее и выглядеть моложе, гарантировано. С большой вероятностью у вас проснётся вкус к здоровой жизни и вы станете придерживаться подобных «омолаживающих правил» и в дальнейшем.

В исследовании, опубликованном в журнале Aging, участвовали 43 мужчины в возрасте от 52 до 72 лет. Как же для них стало возможным такое омоложение?

В основе старения лежит процесс, открытый в 1960-е гг. русским учёным Борисом Ванюшиным. Он называется метилирование: в наших генах с возрастом накапливаются «метильные метки», и чем их больше, тем сильнее они мешают генам работать. В результате «хорошие» гены могут тормозиться или блокироваться, а «плохие» начинают работать во всю мощь. Именно поэтому люди с генами долгожителей могут прожить меньше, чем на роду написано. И наоборот – те, кому такая наследственность не досталась, способны обмануть судьбу и прожить дольше, всего лишь правильно питаясь и соблюдая другие несложные правила. На основе анализа метильных меток учёный Стив Хорват в 2013 г. придумал «часы метилирования». Их и использовали в эксперименте.

Исследование комментирует известный биогеронтолог Алексей Москалёв:

– Сегодня многие учёные убеждены, что так называемые часы метилирования – это золотой стандарт для оценки биологического возраста человека. Они стали массово применяться в клинических исследованиях, и с их помощью уже проводили изучение средиземноморской и ряда других диет, физических нагрузок, некоторых лекарств и даже полезного влияния близости парковых зон к месту проживания. На степень метилирования можно влиять, поскольку оно зависит от наличия в пище определённых питательных веществ. И в используемой здесь диете они присутствовали. Прежде всего это продукты, богатые фолиевой кислотой, бетаином, витаминами C и A, а также полифенолами с таким же действием – их много в зелёном чае, ягодах, куркуме, розмарине, чесноке и

т. д. В программу питания также входили животные белки с высокой плотностью питательных веществ (печень, яйца) и бактерия-пробиотик, производящая фолиевую кислоту в нашем кишечнике. Дополнительно диета ограничивала углеводы и включала умеренное прерывистое голодание (12 часов голода). В целом подход авторов соответствует принципам здорового образа жизни, и его положительное влияние на эпигенетические часы (снижение за 8 недель эксперимента возраста метилирования в среднем на 2 года) очень обнадёживает.

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Как умение долго стоять на одной ноге может продлить жизнь

Чем меньше человек может сохранять равновесие и держать баланс, тем выше риск преждевременной смерти.

К такому выводу пришли учёные из Каледонского университета Глазго в Шотландии (Glasgow Caledonian University). В исследовании было обнаружено, что чем меньше человек старше 50 лет может простоять на одной ноге с закрытыми глазами, тем ниже у него вероятность прожить следующие

13 лет. Ранее к похожим выводам пришли учёные Лондонского королевского колледжа: те, кто лучше держал равновесие, жили в среднем на 10 лет дольше.

Жизнь в равновесии

Руководитель исследования в Глазго физиолог профессор Дон Скелтон пояснила, почему с возрастом сохранять баланс сложнее. Эта способность ухудшается с 35–40 лет. Когда мы становимся старше, мышцы делаются слабее, а мозгу сложнее обрабатывать сигналы о положении тела в пространстве. Негативную роль играет и менее подвижный образ жизни – мы просиживаем перед экранами массу времени. А для мозга, чтобы хорошо поддер­живать баланс тела, важно постоянно тренироваться, получая информацию от движущихся мышц и суставов. Если есть проблемы со зрением, внутренним ухом, мышцами, баланс становится хуже. Но его можно тренировать. А значит, предотвращать не только травмы, которые могут приводить к сокращению продолжительности жизни, но и способствовать профилактике заболеваний вроде деменции.

«В целом связь между чувством равновесия и продолжительностью жизни есть, – считает невролог Владимир Парфёнов. – Но прогноз для конкретного человека зависит от того, что скрывается за этой неустойчивостью. Заболевания нервной системы, внутреннего уха, сердечно-сосудистые болезни, эмоциональные расстройства и многие другие недуги могут привести к нарушению равновесия».

Если беспокоит неустойчивость, лучше всего обратиться к специалистам, которые занимаются данной проблемой (обычно это неврологи). Комплекс упражнений подбирается индивидуально, в зависимости от заболевания. Если явных болезней нет, то наиболее обоснованны регулярные пешие прогулки, интенсивность которых следует постепенно увеличивать.

Как определить свой реальный возраст?

В интернете популярен тест определения биологического возраста: нужно встать на одну ногу и закрыть глаза. Если удержались 30 секунд – вам 20 лет, 15 секунд – меньше 40. А если 4–5 секунд – ваш возраст 60 лет или больше.

Этот тест основан на неврологической пробе Ромберга. Он включает оценку минимум 4 систем – равновесия, вестибулярного, мышечного аппаратов и проводящего аппарата нерв­ной системы. Любое изменение в них будет приводить к отрицательному тесту Ромберга. В наших суставах (позвоночника, рук, ног) находятся рецепторы – это своего рода датчики положения тела в пространстве. Физиологическое старение позвоночника, мышц, нервов приводит к тому, что нарушаются процессы ощущения тела в пространстве, обработки этой информации головным мозгом, а также проведение от него импульсов. В итоге человек хуже держит равновесие. Но оценить, в какой именно структуре есть нарушение, поставить точный диагноз или составить программу восстановления, реабилитации пожилых людей на основе этого теста трудно. Его можно использовать для определения групп риска.

Чего нам ждать от тренировок, будет ли хороший эффект только от занятий на развитие баланса? «Пожилым людям я бы не советовал их из-за риска падений и ушибов, – объясняет геронтолог Александр Кутенев. – Для увеличения продолжительности жизни работать нужно со всеми системами организма. И в первую очередь с теми, которые стареют быстрее. В среднем человек заканчивает развитие в 28–30 лет, максимум в 32 года, после чего начинает стареть. В идеале стоит пройти исследование у геронтолога на биологический возраст, выявить наиболее страдающую систему и составить со специалистом план реабилитации. Для самостоятельных занятий полезнее всего бальные танцы. Они развивают гибкость, координацию, суставное чувство, помогают затормозить физиологическое старение».