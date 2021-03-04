Задержаны с поличным: трое мужчин с наркотиками попались правоохранителям

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В ходе проверки оперативной информации в районе городского пляжа и дамбы у реки Днестр сотрудники уголовного розыска задержали двух мужчин, жителей Тирасполя 37 и 38 лет. При проведении личного осмотра в карманах верхней одежды у каждого было обнаружено по свёртку с порошкообразной массой белого цвета. Как пояснили задержанные, в упаковках находилось наркотическое средство «соль», которое они хранили для личного употребления.

Несколькими часами ранее на улице Гравийной оперативники задержали 44-летнего тираспольчанина. В ходе личного осмотра у него был обнаружен шприц с жидкостью жёлтого цвета. Задержанный пояснил, что содержимым является наркотическое средство «винт», которое он хранил для себя, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

По каждому факту проводится доследственная проверка. Содержимое свёртков и шприца направлено на экспертизу, по результатам которой будет приниматься решение о возбуждении уголовных дел. За незаконное хранение наркотиков мужчинам могут грозить наказания от крупного штрафа до лишения свободы сроком до трёх лет.

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