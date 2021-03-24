Задержаны с поличным: два таможенника попались на взятке

0

Два таможенных инспектора были задержаны при получении взятки. По предварительным данным, они потребовали деньги у гражданина, ввозившего из-за границы автомобиль.

100 евро водитель заплатил за содействие в оформлении таможенных документов, а ещё 2 000 леев – за регистрацию автомобиля на имя другого гражданина, которого на момент составления документов на месте не было.

Нарушителей задержали на рабочем месте и доставили в штаб-квартиру НАЦ. Им грозит до 10 лет тюрьмы, штраф, а также лишение права занимать публичные должности в течение определённого периода.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.