Задержаны с поличным: четыре человека с наркотиками попались карабинерам

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Нарушителей задержали в выходные дни в секторах Ботаника и Чеканы.

По данным пресс-службы Генерального инспектората карабинеров, первый инцидент был зарегистрирован 18 сентября на Чеканах. У 21-летнего жителя Фалешт обнаружили 3 пакетика с измельчённым растительным веществом зелёного цвета. А у 29-летнего мужчины нашли пакетик с белым веществом, похожим на наркотик.

В воскресенье, 19 сентября, двое молодых людей 17 и 18 лет шли по улице Валя Быкулуй. Увидев карабинеров, они бросились бежать в сторону леса. Их задержали, после чего парни признались, что у них есть наркотики.

Всех нарушителей доставили в инспектораты полиции. Наркотические средства изъяты и направлены на экспертизу.

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