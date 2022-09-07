Задержаны НАЦ: двое подельников обещали за деньги замять дело, возбуждённое за контрабанду

Задержаны НАЦ: двое подельников обещали за деньги замять дело, возбуждённое за контрабанду

Подозреваемые пообещали мужчине вмешаться в ход дела о контрабанде и “смягчить” наказание. За свою “услугу” подельники запросили 15 тысяч евро.

Согласно материалам дела, подозреваемые первоначально попросили 9000 евро, а позже – ещё 6200. Деньги были получены в два транша.

Этим утром в домах мужчин прошли обыски. Задержанные помещены в следственный изолятор НАЦ.

Расследование случившегося продолжается.

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