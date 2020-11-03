Задержаны НАЦ: двое бельчан пообещали помочь с правами за 1 000 евро

Задержаны НАЦ: двое бельчан пообещали помочь с правами за 1 000 евро

Водитель машины скорой помощи из Бельц и его брат попали в поле зрения НАЦ. По словам заявителя, мужчине пообещали за вознаграждение помочь получить водительские права категории D и E.

По словам осведомителя, подозреваемые потребовали и получили 1 000 евро, чтобы подкупить экзаменаторов, оценивающих практические знания для получения водительских прав.

В домах подозреваемых провели обыски, а сами мужчины были задержаны на 72 часа. На их имена возбуждены уголовные дела за извлечение выгоды из влияния, что наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.

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