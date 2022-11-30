Задержаны НАЦ: адвокат с посредником взялись закрыть уголовное дело за взятку

Задержаны НАЦ: адвокат с посредником взялись закрыть уголовное дело за взятку

Задержанные подозреваются в получении вознаграждения в обмен на обещание повлиять на решение по уголовному делу.

Согласно материалам НАЦ, адвокат и его посредник получили 200 евро и 6400 долларов, пообещав повлиять на судей, которые рассматривали дело о покушении на убийство. По словам осведомителя, подозреваемые пообещали добиться вынесения приговора с отсрочкой исполнения.

Задержанные лица были помещены в изолятор НАЦ. Расследование продолжается.

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