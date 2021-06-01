Задержаны два сотрудника Национального инспектората расследований

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Два сотрудника Национального инспектората расследований были задержаны прокурорами по делу о пассивной коррупции. Они потребовали 500 евро от мужчины, пообещав не привлекать его к ответственности за предполагаемое мошенничество.

В противном случае заявителя грозились задержать.

По факту пассивной коррупции возбуждено уголовное дело. Сотрудникам НИР грозит тюремное заключение и лишение права занимать государственные должности.

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