Задержаны два сотрудника Национального инспектората расследований

Задержаны два сотрудника Национального инспектората расследований

Два сотрудника Национального инспектората расследований были задержаны прокурорами по делу о пассивной коррупции. Они потребовали 500 евро от мужчины, пообещав не привлекать его к ответственности за предполагаемое мошенничество. 

В противном случае заявителя грозились задержать.

По факту пассивной коррупции возбуждено уголовное дело. Сотрудникам НИР грозит тюремное заключение и лишение права занимать государственные должности.

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