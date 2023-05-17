Задержаны 5 участников наркогруппы. У них изъяли наркотики на 3 млн леев (ВИДЕО)

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Молдавские правоохранители задержали троих мужчин и двух женщин за незаконный оборот наркотиков.

Члены ОПГ – выходцы из Кишинёва, Тирасполя и Украины. Организатор схемы начал сбывать наркотики через интернет. К незаконной деятельности он привлёк свою 19-летнюю знакомую и 20-летнего приятеля. Последнего задержали при попытке спрятать наркотики в тайниках. В машине мужчины нашли марихуану, а в его квартире – два килограмма марихуаны, кокаин, героин, гашиш, PVP, экстази, субутекс и мефедрон. Из тайников было изъято полкилограмма гашиша и столько же мефедрона.

Позже были задержаны ещё двое участников наркогруппы, исполнявших роли курьеров. Все пятеро подозреваемых заключены под стражу.

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