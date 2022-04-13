Задержана группа орудовавших в Хынчештах налётчиков. Ими руководил заключённый (ВИДЕО)

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Четверо ранее судимых мужчин были арестованы за грабёж. Их лидер, 20-летний мужчина, являлся заключённым Криковской тюрьмы №15.

В конце прошлого года члены банды проникли в дом жителей села Онешты Хынчештского района. Угрожая пожилым хозяевам, злоумышленники похитили 15 000 леев, 500 евро, 350 долларов, а из гаража украли электрогенератор и другие ценные вещи.

Позже подозреваемые были задержаны. В ходе обысков в их домах сотрудники правоохранительных органов изъяли некоторые из украденных вещей. Обыски прошли и в пенитенциарном учреждении, где отбывал наказание организатор группы.

Также было установлено, что задержанные причастны к целому ряду краж и грабежей на территории Хынчештского района.

Возбуждено уголовное дело, виновным грозит лишение свободы на срок от 8 до 10 лет.

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