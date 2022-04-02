Задержан водитель, сбежавший после смертельного ДТП в Хынчештах

Задержан водитель, сбежавший после смертельного ДТП в Хынчештах

На трассе Хынчешты-Чимишлия водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Его задержали в ходе розыскных мероприятий.

Смертельное ДТП произошло на прошлой неделе. По информации полиции, 31-летний водитель Toyota совершил наезд на пешехода, который шёл по обочине. 60-летний мужчина скончался, а автовладелец скрылся с места происшествия.

Позже полиция обнаружила автомобиль брошенным в лесополосе. Водителя задержали. Возбуждено уголовное дело.

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