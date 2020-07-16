Задержан с поличным: тираспольчанин с наркотиками попался правоохранителям

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В Тирасполе задержали 39-летнего мужчину по подозрению в хранении наркотиков.

В ходе личного досмотра при нём было обнаружено три шприца, пишет mvdpmr.org. В одном из них находилась прозрачная жидкость: предположительно, наркотическое вещество “винт”. Ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления тираспольчанин пояснил, что хранил наркотики для личного пользования.

По данному факту проводится проверка. Изъятый шприц с жидкостью направлен на экспертизу.

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