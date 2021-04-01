Задержан с поличным: наркотики и оружие нашли у жителя Единец (ВИДЕО)

0

Сотрудники инспектората полиции Единец получили информацию о том, что 22-летний местный житель распространял наркотики в особо крупных размерах на территории района.

Как было установлено, в течение прошлого года подозреваемый приобретал запрещённые вещества, а затем перепродавал их клиентам.

31 марта подозреваемого задержали на месте преступления при передаче наркотиков покупателю. В ходе обыска дома у мужчины изъяли 500 граммов синтетических наркотиков на сумму около 40 000 леев, 21 мобильный телефон, пистолет, патроны, весы, 2 коробки с таблетками “Трамадол” и т. д.

Задержанному грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.