Задержан полицией: житель столицы обчищал подъезды на Чеканах (ВИДЕО)

Задержан полицией: житель столицы обчищал подъезды на Чеканах (ВИДЕО)

34-летний мужчина задержан по подозрению в совершении пяти краж.

Гражданин присвоил в общей сложности четыре велосипеда и самокат, оставленные без присмотра на лестничных клетках. Причинённый ущерб составил 27 100 леев.

После задержания мужчина рассказал, что похищенное продал. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

Согласно законодательству, злоумышленнику грозит штраф до 67 500 леев, до 240 часов общественных работ или лишение свободы сроком до 4 лет.

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