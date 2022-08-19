Задержан пограничниками: иностранец пытался нелегально пересечь границу

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Гражданина Турции задержали недалеко от села Крива, всего в 300 метрах от молдо-украинской границы.

Сотрудники Пограничной полиции получили информацию о нахождении неизвестного гражданина в приграничной зоне. Мужчину задержали. Как выяснилось, 41-летний гражданин Турции намеревался тайно пересечь границу с Украиной, так как ранее на КПП “Крива-Мамалыга” ему было отказано в легальном переходе.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

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