Задержан подросток, подозреваемый в серии преступлений в Хынчештах

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Этой ночью в инспекторат полиции Хынчешт обратилась 37-летняя жительница села Каракуй. Она сообщила, что в её дом проник неизвестный и, угрожая, потребовал деньги. Жертва отдала преступнику 600 леев.

Потерпевшая обратилась к правоохранителям и описала злоумышленника. По её словам, это был юноша 16-17 лет, одетый в тёмную куртку со светоотражающими полосами.

Во время поисков подозреваемого сотрудники полиции заметили, что ворота и дверь одного из сельских домов открыты. На входе они обнаружили труп 44-летнего мужчины с ножевым ранением в области шеи.

В это же время поступил звонок от ещё одного местного жителя. Мужчина сообщил, что неизвестный ограбил его 82-летнего отца и ранил пенсионера ножом в область головы. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, он также описал приметы нападавшего.

Ещё один вызов поступил от 77-летней сельчанки, которую злоумышленник попытался ограбить. Также сообщается о 71-летнем мужчине, которому угрожали ножом. Пенсионер отдал нападавшему 1 500 леев.

Вскоре подозреваемого удалось задержать. Им оказался 17-летний местный житель. Юноша находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он частично признал свою вину, а при личном досмотре у него были найдены деньги, украденные у потерпевших.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. За грабёж и умышленное убийство юноше грозит до 15 лет тюрьмы.

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