Задержан подозреваемый в убийстве родной сестры

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На минувшей неделе в Бендерах произошло тяжкое преступление: во дворе одного из частных домов была зверски убита 35-летняя женщина.

У сотрудников уголовного розыска были все основания полагать, что к совершению преступления причастен родной брат убитой. Подозреваемый скрылся, однако в кратчайшие сроки оперативники установили, что для того, чтобы избежать правосудия, мужчина пытался выехать в дальнее зарубежье.

Подозреваемый был задержан в аэропорту Кишинёва. По факту совершённого преступления проводится расследование.

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