Задержан подозреваемый в изнасиловании в Сынжерей девочки-подростка

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Прокуратура Сынжерейского района возбуждила уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней.

На предварительном этапе было установлено, что 14-летнюю потерпевшую заманил в дом мужчина и против её воли принудил к половому акту. После он какое-то время насильно удерживал жертву в доме, но в итоге отпустил.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого на 72 часа. В настоящее время расследование продолжается.

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