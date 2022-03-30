Задержан подозреваемый по делу о контрабанде наркотиков (ФОТО)

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Сотрудники Отдела по борьбе с мошенничеством Таможенной службы совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам расследуют случай контрабанды наркотиков.

Инцидент зарегистрировали на днях на таможенном посту “Леушены”. В микроавтобусе, следовавшем из Голландии, среди посылок и багажа сотрудники таможни обнаружили пакет с подозрительным содержимым. На него отреагировал служебный пёс, обученный на выявление наркотиков. Внутри пакета оказалось прессованное вещество зелёного цвета со специфическим запахом. Также среди найденного – зажигалки, папиросная бумага для сигарет, два носителя информации, нож, четыре пакета с семенами конопли массой 3,94 грамма. Всё найденное отправили на экспертизу.

Владельцем посылки оказался 21-летний житель Кишинёва. При обыске у него дома нашли самодельное устройство для употребления наркотиков. Мужчина задержан на 72 часа, расследование случившегося продолжается.

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