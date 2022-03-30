Задержан подозреваемый по делу о контрабанде наркотиков (ФОТО)

Задержан подозреваемый по делу о контрабанде наркотиков (ФОТО)

Сотрудники Отдела по борьбе с мошенничеством Таможенной службы совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам расследуют случай контрабанды наркотиков.

Инцидент зарегистрировали на днях на таможенном посту “Леушены”. В микроавтобусе, следовавшем из Голландии, среди посылок и багажа сотрудники таможни обнаружили пакет с подозрительным содержимым. На него отреагировал служебный пёс, обученный на выявление наркотиков. Внутри пакета оказалось прессованное вещество зелёного цвета со специфическим запахом. Также среди найденного – зажигалки, папиросная бумага для сигарет, два носителя информации, нож, четыре пакета с семенами конопли массой 3,94 грамма. Всё найденное отправили на экспертизу.

Владельцем посылки оказался 21-летний житель Кишинёва. При обыске у него дома нашли самодельное устройство для употребления наркотиков. Мужчина задержан на 72 часа, расследование случившегося продолжается.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md