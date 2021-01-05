Задержан один из подозреваемых в убийстве в Дондюшанском районе. Его сообщника ищут

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В середине декабря в полицию Дондюшан поступила информация о найденном в заброшенном доме трупе мужчины.

На теле 33-летней жертвы присутствовали признаки насильственной смерти. Подозреваемый в преступлении был вскоре задержан. Им оказался 29-летний мужчина из того же населённого пункта, что и погибший.

Совершив убийство, мужчина скрывался от полиции и намеревался покинуть страну. Как выяснилось, у него был сообщник. Вместе они в алкогольном опьянении забили жертву до смерти.

Второй подозреваемый объявлен в национальный и международный розыск. Мужчинам грозит от 15 до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

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