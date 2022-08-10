Задержан один из мужчин, сбежавших из-под стражи в Хынчештах

Задержан один из мужчин, сбежавших из-под стражи в Хынчештах

Одного из мужчин, сбежавшего вчера из здания суда в Хынчештах, удалось поймать.

По данным пресс-секретаря инспектората полиции Хынчешт Кристины Викол, полиция задержала Соломенцева Алексея. Продолжаются поиски второго беглеца – 17-летнего Алексея Паскарь, пишет jurnal.md.

Всех, кому известна информация о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефону 061 000 601. Конфиденциальность гарантируется.

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