Задержан НАЦ: житель Кишинёва получил от друга кругленькую сумму за “решение” проблемы

Задержан НАЦ: житель Кишинёва получил от друга кругленькую сумму за “решение” проблемы

Мужчина был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного центра по делу о торговле влиянием.

Подозреваемый потребовал 4000 евро у друга, в отношении которого заведено уголовное дело о грабеже. Мужчина пообещал повлиять на прокурора и убедить его закрыть дело.

Гражданина задержали сразу после передачи ему запрошенной суммы. В настоящее время он находится в изоляторе НАЦ, расследование продолжается.

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