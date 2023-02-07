Задержан НАЦ: житель Кишинёва получил от друга кругленькую сумму за “решение” проблемы

Мужчина был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного центра по делу о торговле влиянием.
Подозреваемый потребовал 4000 евро у друга, в отношении которого заведено уголовное дело о грабеже. Мужчина пообещал повлиять на прокурора и убедить его закрыть дело.
Гражданина задержали сразу после передачи ему запрошенной суммы. В настоящее время он находится в изоляторе НАЦ, расследование продолжается.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии