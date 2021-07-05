Задержан НАЦ: патрульный потребовал взятку у столичного водителя

0

Инспектор предложил автовладельцу “откупиться” за нарушение. Водитель обратился в НАЦ.

По словам мужчины, в минувшую субботу за нарушение скоростного режима его остановил экипаж НИОБ. Чтобы “замять” инцидент, патрульный попросил у него 500 леев. Водитель дал деньги, но после обратился в НАЦ.

В ходе проверки в служебной машине экипажа НИОБ было обнаружено около 4 000 леев сомнительного происхождения. По факту пассивной коррупции возбуждено уголовное дело.

Виновному грозит штраф в размере от 1 000 до 2 000 условных единиц с лишением права занимать определённые должности сроком до 5 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.