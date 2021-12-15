Задержан НАЦ: мужчина вымогал 50 тысяч евро за закрытие уголовного дела

Задержан НАЦ: мужчина вымогал 50 тысяч евро за закрытие уголовного дела

Гражданин был задержан по уголовному делу об извлечении выгоды из влияния. Подозреваемый вместе с другими сообщниками вымогал у жителя Ниспоренского района 50 тысяч евро за закрытие уголовного дела.

Посредник получил 47 100 евро и 50 000 леев, которые предназначались для замешанных в схеме сотрудников прокуратуры и полиции. Подозреваемый был сегодня задержан и помещён на 72 часа в изолятор НАЦ.

В случае обвинительного приговора мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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