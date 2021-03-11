Задержан НАЦ: мошенник-рецидивист выманил у жертвы 22 000 леев

Задержан НАЦ: мошенник-рецидивист выманил у жертвы 22 000 леев

Ранее осужденный за мошенничество мужчина был снова задержан сотрудниками НАЦ. Гражданин получил от пострадавшей 22 000 леев, пообещав решить дело в суде в её пользу.

По словам заявительницы, подозреваемый предложил помощь в решении судебного дела и взыскании ущерба. Так, изначально он получил 600 евро, затем – ещё 500 евро, а впоследствии потребовал 200 евро в качестве вознаграждения за посреднические услуги. В общей сложности мошенник выманил 22 000 леев.

На основании жалобы пострадавшей правоохранители возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали и поместили в изолятор НАЦ. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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