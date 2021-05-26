По делу о коррупции задержан ещё один врач-ветеринар

По делу о коррупции задержан ещё один врач-ветеринар

Врача-ветеринара из Муниципального управления по безопасности пищевых продуктов задержали сегодня утром и поместили в изолятор НАЦ на 72 часа. Он является фигурантом дела о незаконной выдаче санитарно-ветеринарных сертификатов. 

Напомним, что вчера в результате обысков были задержаны два человека, подозреваемых в систематическом получении взяток за различные услуги, оказываемые экономическим агентам, которые торгуют продуктами питания на территории Кишинёва. Речь идёт о заместителе начальника Муниципального управления по безопасности пищевых продуктов и враче-ветеринаре.

На данном этапе по фактам коррупции, зафиксированных в Управлении по безопасности пищевых продуктов, возбуждено 57 уголовных дел, в которых фигурируют 25 человек. Трое из них находятся под домашним арестом.

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