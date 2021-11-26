Задержан ещё один участник схемы по выдаче поддельных антиковидных сертификатов

Задержан ещё один участник схемы по выдаче поддельных антиковидных сертификатов

Мужчина, который выступал посредником в коррупционной схеме по выдаче справок о вакцинации от коронавируса, был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного центра.

По данным НАЦ, мужчина обвиняется в участии в 7 эпизодах получения взятки за внесение фиктивных данных в реестр свидетельств о вакцинации от COVID-19. Посредник идентифицировал желающих пройти вакцинацию и направлял их к определённому медицинскому работнику. Лекарственную дозу выбрасывали, а информацию о вакцинации вносили в базу данных, пишет moldpres.md.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за извлечение выгоды из влияния. Ему грозит до 7 лет лишения свободы или штраф до 200 тысяч леев.

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