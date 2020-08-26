Задержан автор ложного сообщения об угрозе взрыва в сквере Кафедрального собора

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Как выяснилось, звонок поступил от 62-летнего жителя столицы.

В ходе разбирательства он признал свою вину, сообщив, что находился в состоянии алкогольного опьянения. За содеянное ему грозят неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 2 лет.

Напомним, накануне в службу 112 позвонил мужчина и сообщил, что взорвёт гранату у столичного Кафедрального собора.

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