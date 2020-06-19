Задержан автор анонимных сообщений о “минировании” зданий МВД и президентуры

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1 июня этого года на электронный адрес Министерства внутренних дел и президентуры поступили сообщения о том, что в зданиях данных ведомств якобы были заложены бомбы.

В результате следственных мероприятий правоохранители установили личность пользователя адреса электронной почты, с которой были получены данные послания. Речь идёт о 34-летнем жителе города Единец. Вчера, 18 июня, в результате обысков, проведённых в доме подозреваемого, были изъяты улики, доказывающие, что сообщения в МВД и президентуру были отправлены именно им.

Вещественные доказательства были изъяты. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый признал свою вину и сотрудничает со следствием.

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