Задержали на границе: молдаванин 6 лет находился в розыске

0

В пункте пропуска “Костешты” вчера был задержан 55-летний гражданин, возвращавшийся из Российской Федерации.

Во время проверки документов выяснилось, что мужчина числился в розыске с 2017 года и имел судимости как на территории Молдовы, так и в Украине: за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Гражданина задержали и передали правоохранителям.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.