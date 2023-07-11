Задержали на границе: молдаванин 6 лет находился в розыске

В пункте пропуска “Костешты” вчера был задержан 55-летний гражданин, возвращавшийся из Российской Федерации.
Во время проверки документов выяснилось, что мужчина числился в розыске с 2017 года и имел судимости как на территории Молдовы, так и в Украине: за тяжкие и особо тяжкие преступления.
Гражданина задержали и передали правоохранителям.
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