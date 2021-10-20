Задел пешехода: пострадавший в ДТП мужчина попал в больницу с переломом

Задел пешехода: пострадавший в ДТП мужчина попал в больницу с переломом

На трассе Тирасполь–Брест водитель микроавтобуса Ford сбил мужчину, который шёл посреди проезжей части.

Тёмный силуэт на дороге мужчина за рулём заметил в последний момент. Резко затормозил, но зеркалом всё же задел пешехода. Автомобилист сам вызвал “скорую” и милицию, пишет mvdpmr.org.

Пострадавшего доставили в больницу с переломами костей стопы. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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