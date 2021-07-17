Зачисление в Медицинский университет начнётся 19 июля

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19 июля Государственный университет медицины и фармакологии им. Николае Тестемицану начнёт приём документов на 2021-2022 учебный год. В этом году план приёма с финансированием из госбюджета составляет 455 мест, в том числе 25 мест для выпускников учебных заведений левобережья Днестра.

План приёма также предусматривает 430 мест на контрактной основе: медицина – 200 мест, стоматология – 90, фармакология – 80, общественное здоровье – 15, оптометрия – 15, общая медицинская помощь – 20, радиологические технологии – 10 мест. Стоимость обучения не была увеличена: медицина – 30 100 леев, стоматология – 33 100 леев, фармакология – 30 500 леев, общественное здоровье – 19 300 леев, оптометрия – 32 200 леев, общая медицинская помощь – 19 300 леев, радиологические технологии – 32 200 леев. Для получения высшего образования в магистратуре по управлению общественным здоровьем предлагается 20 мест на контрактной основе, стоимость обучения составляет 16 500 леев, передаёт moldpres.md.

На первом этапе вступительного конкурса – 19-30 июля – кандидаты будут регистрироваться онлайн и размещать документы на платформе e-admission.usmf.md. Молодые люди имеют право участвовать в трёх учебных программах одновременно, но будут зачислены только на одну учебную программу из тех, которые они выбрали.

Предварительные итоги конкурса будут объявлены 3 августа на сайте admitere.usmf.md. В период с 4 по 10 августа все, кто попадёт в списки, предоставят оригиналы документов. Этот процесс будет организован в соответствии с установленным графиком, чтобы обеспечить соблюдение мер профилактики COVID-19.

В финальном конкурсе будут участвовать только те кандидаты, которые представили оригиналы документов. Таким образом, молодые люди, не прошедшие промежуточный приёмный конкурс, но желающие участвовать в финальном конкурсе, должны подать документы в установленные сроки. Окончательные результаты будут объявлены 12 августа на сайте университета. Если какие-то места останутся открытыми, будет организован второй тур приёма.

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