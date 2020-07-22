Зачем отрицать очевидное?

0

Насколько в настоящее время легитимен законодательный орган Молдовы? С. Костицэ, Унгены

– Есть партии, которые не хотят досрочных выборов, потому что они не пройдут в парламент. Это приводит к странной ситуации – эти партии доходят до отрицания очевидного. Очевидно то, что этот парламент – как бы к этому ни относились с издёвкой представители Платформы DA – не обладает достаточной демократической легитимностью, – отмечает бывший посол Республики Молдова в ООН и Европейской комиссии Алексей Тулбуре. – Вместо консолидации легитимности многие депутаты усугубляют ситуацию. После того как часть депутатов попала в парламент в результате фальсификаций (я говорю о Демпартии и Партии ШОР), легитимность снизилась. Люди стали переходить из партии в партию. Этот «туризм», который мы наблюдаем, сводит право парламента принимать законы от имени народа к небольшим величинам. С теми депутатами, которые находятся в парламенте, сложно построить долгосрочный политический проект.