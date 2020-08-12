Зачем оппозиции нужна была шумиха?

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20 июля провалилась попытка депутатов Платформы DA, к которым на последней стометровке присоединились и депутаты PAS, отправить правительство Иона Кику в отставку.

Ожидала ли оппозиция такой результат? Если они изначально понимали, что ничего не получится, зачем устроили этот скандал в парламенте?

Мнение Головатюка

Это был ожидаемый даже самими авторами вотума недоверия результат. Даже если предположить маловероятное и им удалось бы найти недостающие два голоса, ещё далеко не факт, что новое правительство во главе с А. Нэстасе было бы утверждено.

К тому же в сложившейся ситуации без команды опытных управленцев-профессионалов брать власть либо глупо, либо безответственно, либо и то и другое.

Тогда возникает закономерный вопрос – зачем? Зачем все эти действия? Зачем вся эта шумиха?

Весь ход процедуры вотума недоверия свидетельствует о том, что авторы заведомо знали результат, но всячески пытались раскачать лодку и устроить провокацию.

Они не только не слушали премьера, но и не хотели слушать. Им это не нужно. Им нужно другое – устроить хаос. И как это ни странно, всё делалось от имени народа и якобы во благо народа. Но народу нужно другое – чтобы решались проблемы людей, а для этого необходима стабильность и ответственная власть. И это в Молдове есть.

Не хочу показаться наивным и потому отмечу следующее. Всё ли прекрасно в нашей стране? Конечно, нет! Когда во всех странах в большей или меньшей степени в результате коронавирусной эпидемии имеют место экономический и финансовый кризисы, когда растёт уровень бедности, – это не могло не коснуться и нашей бедной страны.

Есть ли резервы у правительства Кику? Да, есть! Но когда и правительству, и президенту парламентская и внепарламентская оппозиция объявили войну, они в этих сложнейших условиях вынуждены бороться на два фронта – с вирусом, обеспечивая относительно нормальное функционирование государства, с одной стороны, и противостоять оппозиции – с другой. И это им удаётся. Трудно, но удаётся.

Есть страны, даже в нашем регионе, в которых незадолго до эпидемии оппозиция выдвигала вотум недоверия кабинету министров, но затем все политические силы сплотились вокруг правительства в борьбе с этим злом. К сожалению, это не про наших оппозиционных политиков.

Владимир Головатюк,

депутат парламента от ПСРМ