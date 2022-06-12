Зацепил удочкой высоковольтные провода: подросток получил ожоги более 95% тела

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Инцидент произошёл в Парканах. Двое подростков рыбачили на местном озере. По предварительной версии в момент, когда 16-летний подросток закидывал удочку в воду, он зацепил проходящие рядом с озером

высоковольтные электропровода.

Они упали рядом с парнем. В итоге он получил удар током мощностью в 110 киловольт.

Житель села Парканы получил ожоги более 95% тела. Врачи Бендерской городской больницы были вынуждены ввести парня в искусственную кому, подключили его к аппарату ИВЛ. В стабильном крайне тяжёлом состоянии на спецтранспорте его перевезли в ожоговый центр Кишинёва.

Из-за обрыва электропроводов без света осталось несколько микрорайонов Бендер, в том числе центральная часть города. В происшествии разбираются сотрудники правоохранители.

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