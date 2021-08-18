Зацепил столб и перевернулся: нетрезвый сельчанин устроил аварию

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На автомобиле Volkswagen 56-летний житель села Сарацея ехал в магазин. По пути водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и зацепил бетонный столб на обочине.

Автомобиль выехал на встречную полосу, наехал на бордюр и перевернулся. Очевидцы вызвали автоинспекторов и “скорую”.

Мужчина не пострадал, помощь врачей ему не потребовалась, пишет mvdpmr.org. Медосвидетельствование подтвердило, что водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

За управление в нетрезвом виде сельчанину предстоит ответить по закону.

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