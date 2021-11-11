Забытый утюг привёл к пожару

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Возгорание произошло в квартире в Тирасполе. В помещении находились престарелая хозяйка и её сиделка.

В одной из комнат загорелся включённый в сеть утюг. Помощница пенсионерки пояснила, что после глажки белья вышла в соседнее помещение, отвлеклась и забыла выключить бытовой прибор. Когда обнаружила огонь, попыталась потушить его, но самостоятельно это сделать не удалось. Тогда женщина помогла пенсионерке выйти на балкон до приезда пожарных.

Спасатели ликвидировали очаг воспламенения, пишет mvdpmr.org. В результате пожара сгорели утюг, гладильная доска, матрас и личные вещи. Женщины не пострадали.

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