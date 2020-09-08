Забытый на плите чайник привёл к пожару

Забытый на плите чайник привёл к пожару

Инцидент произошел в жилом доме в Бендерах сегодня днём.

Пожарным пришлось выбить входную дверь в запертую квартиру, пишет mvdpmr.org. Огонь полыхал на кухне: помещение выгорело полностью.

Предположительно, причиной ЧП стало несоблюдение правил пожарной безопасности при пользовании газовыми приборами. Как рассказала хозяйка квартиры, она оставила на включённой плите чайник и вышла в магазин.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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