Забыла задекларировать: в аэропорту в багаже пассажирки нашли внушительную партию серебряных украшений

Инцидент произошёл в Международном аэропорту Кишинёва.
В ходе таможенного контроля в чемодане 33-летней женщины, прилетевшей из Стамбула, были найдены 147 единиц серебряных изделий. Пассажирка не задекларировала украшения в должном порядке, пишет unimedia.info.
Изделия изъяли, нарушительнице грозит штраф.
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Вот вам и демократия по-Сандовски.Я не я.я не участник кражи миллиарда.А где и кем была при краже?Забыла?Не исключено ,что и самой малость досталось.Проститутка политическая.