Забыла задекларировать: в аэропорту в багаже пассажирки нашли внушительную партию серебряных украшений

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Инцидент произошёл в Международном аэропорту Кишинёва.

В ходе таможенного контроля в чемодане 33-летней женщины, прилетевшей из Стамбула, были найдены 147 единиц серебряных изделий. Пассажирка не задекларировала украшения в должном порядке, пишет unimedia.info.

Изделия изъяли, нарушительнице грозит штраф.

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