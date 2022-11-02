Забыла выключить колонку: пенсионерка с приятельницей отравились угарным газом

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В больницу Бендер были доставлены женщины 35 и 84 лет с отравлением продуктами горения.

Как выяснилось, пожилая женщина забыла выключить газовую колонку. Навестить пенсионерку пришла её 35-летняя сиделка. Сразу заметила: в ванной вода переливалась через край, работала газовая колонка. Пока она сливала воду, почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Очнулась через несколько часов, написала сообщение приятельнице и попросила вызвать “скорую”. Престарелая хозяйка в комнате лежала без сознания.

Пожилая женщина попала в реанимацию. Её сиделка от госпитализации отказалась, пишет mvdpmr.org.

Причина случившегося – неправильная эксплуатация газового прибора. Колонка проработала в закрытом помещении несколько часов, кислорода в квартире практически не осталось.

В произошедшем разбираются специалисты газовой службы.

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